Moto investe un ciclista, 70enne a Cattinara

È successo stamattina intorno alle 6 a Barcola su viale Miramare, quando per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile di Aurisina si sono scontrati una moto e una bicicletta. Ad avere la peggio il ciclista, sbalzato dalla sella e finito sull'asfalto. Si tratta di un 70enne triestino, trasportato all'ospedale per diversi traumi. Non è grave. Il centauro, un 57enne triestino è rimasto illeso. Per rilievo e viabilità sul posto una pattuglia della Radiomobile di Aurisina.