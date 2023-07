Investimento davanti al Giulia: grave 57enne

TRIESTE - Un uomo di 57 anni è stato investito da un'auto davanti al centro commerciale Il Giulia. E' successo intorno alle 18 di oggi, giovedì 27 luglio, all'altezza del civico 104 al Giulia. Sul posto la polizia locale e il 118 con due ambulanze e automedica, che ha trovato l'uomo con un grave trauma cranico e in arresto cardiaco. E' stat rianimato con la respirazione cardiopolmonare e trasportato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. Portata in ospedale in codice verde anche la donna che guidava l'auto. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio delle autorità.