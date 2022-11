Travolto da un'auto mentre va in bicicletta: ciclista all'ospedale

Un uomo è stato investito da una vettura nel tardo pomeriggio di oggi, verso le 18, a Monfalcone all'incrocio tra via Ugo Foscolo e via Valentinis. Si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da una vettura ed è rovinato al suolo malamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averlo assitito, hanno trasportato il ciclista all'ospedale San Polo di Monfalcone. Le sue condizioni non sono gravi. Cause al vaglio delle forze dell'ordine.