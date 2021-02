Investimento tra via Roma e via Mazzini: pedone a Cattinara

Un pedone è finito all'ospedale di Cattinara questa mattina dopo essere stato vittima di un investimento avvenuto tra via Roma e via Mazzini poco dopo le 9. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche il conducente di una motocicletta, anche se le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto il personale sanitario del 118, la Polizia Locale per i rilievi e la Polizia di Stato. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Troppo presto per conoscere le condizioni di salute del pedone investito.