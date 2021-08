Incidente in piazza Ospedale, davanti all'ospedale Maggiore, nella mattinata di oggi, lunedì 9 agosto. È successo intorno alle 10.15 e secondo le prime testimonianze un pedone sarebbe stato investito da un'auto non lontano dalle strisce pedonali. Sul posto il 118 e la Polizia locale. La notizia è in aggiornamento.