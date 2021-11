Investimento a Roiano: una persona all’ospedale

Una persona è stata investita da un'auto oggi, mercoledì 3 settembre, in via Lionello Stock a Roiano. È successo intorno alle 10.30, sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, che ha portato il pedone ferito (un uomo sulla cinquantina) al pronto soccorso di Cattinara. L'impatto sarebbe avvenuto non lontano dalle strisce. L'uomo ha riportato anche ferite al volto. Notizia in aggiornamento.