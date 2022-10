Investimento in campo San Giacomo. Intorno alle 19:45 una persona è stata travolta da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima e l'hanno trasportata all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.