Taxi investe una 70enne in strada Vecchia dell’Istria

Sì è verificato stamattina intorno alle 8.30 un investimento in strada Vecchia Dell’Istria 2 di fronte alla ditta di spedizioni e imballaggi Mailboxing etc. Coinvolto un taxi, con alla guida un maschio di 55 anni, e un pedone, una donna di 71 anni. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il taxi abbia fatto retromarcia per immettersi nel parcheggio senza accorgersi che la signora stava attraversando fuori dalle strisce. La donna non ha riportato gravi conseguenze ma è stata portata a Cattinara in osservazione dal 118.