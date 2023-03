Investito da un taxi in via Carducci: grave 26enne

Un taxi investe un ragazzo di 26 anni in via Carducci: è accaduto intorno alle 13 di oggi, venerdì 10 marzo, all'altezza del civico 39. Il pedone attraversava la strada nella direzione del mercato coperto quando è stato urtato violentemente da un taxi Sangyong, guidato da un conducente intorno ai 60 anni, che transitava nella corsia riservata ai mezzi pubblici in direzione piazza Garibaldi. I passanti, vedendo il ragazzo privo di conoscenza, hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivato il 118 con ambulanza e automedica. Gli operatori hanno intubato il ragazzo e lo hanno portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Il 26enne è in coma dopo aver riportato un serio trauma cranico. Presente anche la Polizia locale per i rilievi.