Investimento in via dell'Istria: 70enne a Cattinara

TRIESTE - Un uomo di circa 70 anni è stato soccorso questo pomeriggio dagli operatori del 118 per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via dell'Istria. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre attraversava la strada è stato investito da una vettura. Sul posto sono giunte automedica e ambulanza, inviate dagli infermieri della Sores. L'uomo è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.