Investita sulle strisce in via Giulia, giovane in ospedale

Una giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo essere stata investita sulle strisce pedonali davanti al Giardino pubblico di via Giulia. L'incidente si è verificato verso le 8:45 di oggi 24 giugno ed è avvenuto nei pressi dell'attraversamento pedonale all'incrocio con via Zovenzoni. Ad investire la giovane è stato uno scooter di media cilindrata guidato da un uomo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Traffico in tilt.