Investe una giovane sulle strisce e scappa, beccato qualche ora dopo

TRIESTE - La Polizia Locale ci ha messo qualche ora a rintracciare il pirata della strada che nel pomeriggio di ieri 30 agosto, nei pressi dell'attraversamento pedonale di piazza dei Volontari Giuliani aveva investito una giovane ventenne, fuggendo dalla scena dell'incidente senza prestarle soccorso. Del grave episodio è stata informata l'Autorità giudiziaria che valuterà il caso. L'uomo, un triestino di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato individuato in città grazie alle testimonianze di chi aveva assistito alla scena e alle telecamere di sorveglianza monitorate dagli agenti. Quando è staot fermato il pirata della strada si trovava già distante dal luogo del sinistro. A causa dell'investimento rischia di dover rispondere per il reato di omissione di soccorso e, sul fronte del codice della strada, della mancata precedenza. La ragazza non è in gravi condizioni.