Investita in pieno centro da un furgoncino, sessantenne a Cattinara

TRIESTE - Una triestina del 1964 è stata trasportata in condizioni serie all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un investimento avvenuto nel pomeriggio di oggi 10 maggio in via Valdirivo. La donna è stata urtata da un furgoncino che l'ha fatta rovinare a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che prima l'hanno intubata e stabilizzata, per poi trasportarla al pronto soccorso. La sessantenne ha riportato un brutto trauma cranico. Si trova nel reparto di rianimazione, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per fare luce sulla dinamica del sinistro. Nel corso del pomeriggio anche in piazza Garibaldi si è verificato un incidente, che ha coinvolto un mezzo a due ruote. Sul posto i sanitari e la polizia locale.