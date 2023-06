questa mattina in via von Bruck

Travolta da uno scooter mentre cammina, anziana grave

L'episodio è avvenuto in via von Bruck. La donna ha circa 80 anni e si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara. L'uomo in sella al suo scooter non ha riportato gravi traumi. Sul posto il 118 e i carabinieri