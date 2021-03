Investita una donna davanti al Giardino Pubblico

Per motivi ancora da accertare la persona è stata travolta da una Toyota Yaris. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine. Notizia in aggiornamento

Investita in prossimità della rotonda vicino al Giardino pubblico: è successo a una donna nel pomeriggio di martedì 2 marzo, intorno alle 16. Per motivi ancora da accertare la persona, che avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali, è stata travolta da una Toyota Yaris, e sarebbe stata trasportata, cosciente, all'ospedale di cattinara in codice giallo. L'impatto è stato così forte da danneggiare il parabrezza. Sul posto sì sono recate le forze dell'ordine e il 118 con ambulanza e automedica. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.

La donna a bordo della Yaris, una 27enne L.G., stava percorrendo via Giulia da via Colonia. Quando ha imboccato la rotonda per procedere verso via Giulia, ha investito il pedone, una donna T.S. del 48. Sono in totale tre le pattuglie della Polizia Locale intervenute sul posto, una per i rilievi e due per la viabilità.

