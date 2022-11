Taxi investe un pedone in via Giulia: sul posto il 118

Un taxi investe un pedone in via Giulia in prossimità delle strisce. L'incidente è avvenuto oggi alle 17, all'altezza del civico 88, in prossimità del Brico Center. La vettura, una Toyota che dal centro saliva verso San Giovanni, era condotta da un uomo di 46 anni con iniziali D.A. e ha urtato all'altezza del passaggio pedonale una donna di 48 anni con iniziali B.I. La signora è rimasta ferita ma non in maniera grave. Sul posto il 118 e la Polizia locale per rilievi e viabilità.