Investita sulle strisce: 55enne in rianimazione

Una donna di 55 anni è stata investita sulle strisce. E' successo oggi, 1 agosto, in via Svevo. La donna è stata centrata da un'auto e, a causa dell'urto, è stata proiettata per qualche metro. Le sue condizioni sono gravi: al momento si trova in rianimazione, intubata con un grave trauma alla colonna vertebrale. Sul posto l'ambulanza e la Polizia Locale

