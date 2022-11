Investito un bambino di quattro anni a Gradisca

Gradisca d'Isonzo - Un bambino di 4 anni è stato investito nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre, in prossimità del parco di Gradisca d'Isonzo. Immediata la chiamata di aiuto e altrettanto immediato l'intervento dei sanitari del 118, allertati dagli infermieri della centrale Sores. Sul posto anche l'automedica proveniente da Gradisca. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Monfalcone, in pediatria.