Investito da uno scooter in via Capodistria, bimbo in pronto soccorso

TRIESTE - "In quella via corrono tutti sempre e guardano ovunque al posto di guardare la strada". Lo sfogo social è della madre del bimbo di tre anni che nella tarda serata di ieri in via Capodistria è stato investito da uno scooter. Per questo motivo, dopo essere stato urtato rovinando a terra, il bimbo è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con automedica e ambulanza e trasportato, non in gravi condizioni, al pronto soccorso del Burlo.