Investito in via d'Alviano un bambino di 11 anni

TRIESTE - Un bambino di 11 anni viene investito da un'auto in via D'Alviano: è successo questo pomeriggio intorno alle 15:00. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, e hanno portato il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Burlo Garofolo in codice giallo. Ha riportato per lo più traumi agli arti inferiori e le sue condizioni non sarebbero gravi. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia di stato, intervenuta sul posto.