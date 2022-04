Investita sulle strisce in via Rossetti: una 17enne al Burlo

Una ragazza di 17 anni è stata investita oggi sulle strisce, tra via Rossetti e il Viale XX Settembre. In seguito al violento impatto la ragazza si è fratturata il femore ed è stata trasportata al Burlo. Le sue condizioni non sono gravi. Polizia locale sul posto, insieme ai Vigili del fuoco e al 118, con ambulanza e automedica. E' successo poco dopo le 14. Chiusa al traffico via Rossetti per il tempo necessario ai rilievi.