La bici si guasta in corsa, ciclista sbalzato sulla strada finisce in ospedale

Nei pressi della rocca di Monfalcone è stato soccorso un ciclista del 1964 di Ronchi, infortunatosi per una caduta: si è procurato varie escoriazioni e un trauma alla spalla con sospetta frattura. L'uomo è caduto per un guasto meccanico, sembrerebbe causato dal.blocco del pignone ed è stato sbalzato sulla strada bianca che stava percorrendo. Sul posto una squadra di soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l'ambulanza. L'uomo è stato protetto con un collare, è stato stabilizzato, imbarellato e poi condotto per trecento metri a spalla in barella.fino all'ambulanza.