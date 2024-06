Incidente a Cervignano, ex studente del Nautico muore in ospedale

Troppo gravi le ferite riportante nell'incidente stradale che è avvenuto martedì 11 giugno in via Caiù a Cervignano. È morto in ospedale Leonardo Scarel, 21 anni. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime tanto che era stato intubato sul luogo dell'incidente. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 13 giugno, sono state avviate le procedure per il riconoscimento dello stato di morte cerebrale. Il giovane aveva espresso il consenso all'espianto degli organi e l'equipe dei medici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sta fanno facendo le opportune valutazioni, come riportato sul Messaggero Veneto. I medici stanno valutando quali organi espiantare, anche per andare incontro alla volontà del ragazzo, che aveva espresso il consenso alla donazione. Lascia la mamma Silvia, il papà Maurizio, i nonni, gli zii e i cugini. Ancora non si conosce una data per le esequie.

Chi era

Leonardo Scarel abitava con i genitori a Terzo di Aquileia. Si era diplomato all’istituto Nautico di Trieste e stava facendo uno stage in un'azienda di Brescia specializzata nella produzione di motori per aerei. Era molto conosciuto anche per i successi sportivi che aveva raggiunto come ginnasta di ginnastica artistica. Nel 2017 si era guadagnato prima il titolo di campione regionale e poi, il titolo di campione italiano con la medaglia d’oro al trofeo delle regioni. Il giorno dell'incidente stava tornando a casa dopo aver fatto visita ai nonni. Dai rilievi sembra che, a causa delle condizioni meteo difficili, era scoppiato un violento temporale, abbia perso il controllo della sua Fiat Punto schiantandosi contro un albero.