Tragedia a Marina Julia, cade dentro al canale con l'auto, morto

A Monfalcone, nel primissimo pomeriggio di oggi, il conducente di una vettura che stava transitando lungo strada del Brancolo, in prossimità di Marina Julia, ha perso il controllo della vettura è ed finito in un canale pieno d'acqua. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, sul posto è giunto l'elisoccorso e l'equipaggio di un'ambulanza del 118 da Monfalcone. Allertati tempestivamente anche i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia che hanno raggiunto il luogo dell'incidente insieme alle forze dell'ordine.

La persona è stata liberata dall'abitacolo dalla vettura immersa in acqua grazie a un'opera di soccorso svolta in piena sinergia tra pompieri personale sanitario. Purtroppo, per la persona, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Nessun altro mezzo coinvolto nell'incidente, accaduto in prossimità del ponte "della Checca", tra Staranzano e Marina Julia.