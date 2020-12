Incidente in autostrada, maxi tamponamento con sei feriti: tre positivi al Covid

Un tamponamento tra tre mezzi con sei feriti si è verificato intorno alle 22 di ieri, 11 dicembre lungo l'autostrada A34 all'altezza della progressiva chilometrica 8 + 700, in carreggiata Sud, a Farra d'Isonzo. Lo riporta Telefriuli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Gorizia.

Nel dettaglio, il conducente di una Mercedes, un italiano residente in regione che stava rintrando a casa dopo il lavoro, ha perso il controllo dell'autovettura ed è andato a tamponare con violenza un mezzo che si trovava di fronte, in marcia. Quest'ultimo ha tamponato a sua volta una terza vettura, a bordo della quale viaggiavano tre cittadini macedoni. Tutte le persone al volante dei mezzi coinvolti e i passeggeri hanno riportato lesioni. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze ed è stato fatto anche decollare l'elicottero sanitario proveniente da Campoformido.

I feriti sono stati trasportati in parte all'ospedale di Gorizia, poi a Monfalcone e a Cattinara (in volo). Non risultano essere in pericolo di vita. I tre cittadini macedoni soo risultati positivi al Covid e sono stati denunciati. Il conducente della Mercedes, invece, è risultato positivo all'alcol test.