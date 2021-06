Maxi tamponamento a Muggia: cinque veicoli coinvolti, traffico in tilt

Un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli si è verificato oggi, giovedì 17 giugno, intorno a mezzogiorno al molo Balota, nel comune di Muggia. Non si registrano fortunatamente feriti, ma il traffico in zona è attualmente congestionato. Ancora non chiara la dinamica che ha causato l'incidente. Sul posto due pattuglie della Polizia locale per i rilievi e la viabilità. Presente anche la Polizia di Stato.