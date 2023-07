Incidente a Sgonico: due feriti tra cui un minorenne

SGONICO - Due feriti, tra cui un minorenne, in un incidente che coinvolto due vetture: è successo nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, lungo il raccordo autostradale 13, nel tratto compreso tra Sgonico e Sistiana, in direzione Venezia. Stando a quanto si apprende, si sarebbe trattato di un tamponamento. Il minore è stato trasportato al Burlo Garofolo in codice verde, mentre l'altro ferito è stato portato a Cattinara in codice giallo con un possibile trauma cranico. Sul posto il 118, allertato dalla centrale operativa Sores, che ha attivato anche i vigili del fuoco. Gli operatori hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario, sotto il coordinamento del Coa / Centro operativo autostradale di Udine.