Schianto fatale a Rovigo: morto un 70enne di Trieste

Un anziano, Radimiro Bencic, 70 anni, di Trieste, è morto in un incidente stradale, sulla Statale 309 'Romea' all'altezza di Ariano nel Polesine (Rovigo). Come riportato da Ansa l'uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada, andando a a sbattere contro un terrapieno in cemento, qualche metro sotto il livello della strada. Quando sono arrivati i soccorsi era già morto. Sul posto i carabinieri di Adria (Rovigo).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.