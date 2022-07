Schianto mortale a Postumia, vittima un 68enne, gravissima la moglie

POSTUMIA (Slovenia) - Un automobilista di 68 anni è morto dopo essere rimasto vittima di uno schianto avvenuto in autostrada vicino a Postumia, in Slovenia. L'incidente mortale è stato registrato ieri poco dopo le 18:30, nei pressi dell'ingresso autostradale in direzione Lubiana. L'uomo si trovava alla guida di una Toyota CHR, che si è schiantata contro il guardrail. A bordo della autovettura anche la moglie di 66 anni (elitrasportata all'ospedale di Lubiana in gravi condizioni) e un'altra persona di 70 anni, rimasta leggermente ferita. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore.