Incidente in bici a Marina Julia: deceduto in ospedale il ciclista

TRIESTE - E' morto in ospedale nella notte l'uomo caduto ieri in bicicletta sulla pista ciclabile di Marina Julia. Nell'incidente, probabilmente causato da un malore, il ciclista ( tra i 70 e gli 80 anni d'età) aveva riportato un grave trauma cranico ed è stato trovato disteso a terra vicino alla bici nel primo mattino. Intervenuti gli operatori del 118, che lo hanno intubato e portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso con l'elisoccorso regionale. E' stato quindi operato ma, purtroppo, è deceduto nella notte tra il 16 e il 17 aprile. Non sono al momento note le sue generalità. Notizia in aggiornamento.