Morto il motociclista coinvolto nell'incidente in zona Lisert

Non ce l'ha fatta il motociclista 40enne coinvolto ieri in un gravissimo incidente sull'A4: dopo aver riportato un serio trauma cranico è stato portato al pronto soccorso ed è purtroppo deceduto tre ore dopo l'impatto. Il tragico evento si è verificato sul tratto tra Redipuglia e la barriera del Lisert, e la vittima, un operatore socio sanitario che prestava servizio a Cattinara, era già in gravi condizioni all'arrivo degli operatori del 118. Sul posto è stato intubato e stabilizzato, ma gli sforzi del personale sanitario e il tempestivo trasporto in ospedale sono stati sfortunatamente vani.