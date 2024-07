Incidente mortale a Udine, l'uomo deceduto era nato a Trieste

È Stefano Sbisà, nato il 20 gennaio del 1980 a Trieste e residente da sempre nel territorio di Pavia di Udine, la vittima dell'incidente che si è verificato oggi in via Lumignacco. La Golf condotta da Sbisà, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata con un mezzo pesante. L'uomo ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi ferite rimediate. Sbisà, socio di un'edicola a Cussignacco, era molto conosciuto nell'ambiente del calcio dilettanti. Aveva militato, tra le altre, per molti anni nella Risanese. In età adulta aveva lasciato il calcio a 11 per darsi al calcio a 5 dove, tra Figc e Lega calcio Friuli collinare si era costruito un'ottima reputazione come attaccante.