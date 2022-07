Incidente in strada per Basovizza: una moto investe un capriolo, disagi al traffico

Una moto investe un capriolo in strada per Basovizza, poi cade al suolo con due persone a bordo. E' successo intorno alle 19 di oggi, 21 luglio, e in seguito all'incidente l'animale è deceduto. Non si conoscono ancora le condizioni di salute dei due passeggeri. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa 40 minuti. Sul posto il 118 e la polizia locale. Notizia in aggiornamento.