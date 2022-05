Tragedia in strada nuova per Opicina: scooterista muore sul colpo a 30 anni

Un incidente mortale in strada nuova per Opicina ha causato il decesso di un trentenne che viaggiava a bordo di uno scooter. E' successo alle 20 di oggi, domenica 29 maggio. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe morto sul colpo in seguito all'impatto con un'auto, anch'essa danneggiata. Sul posto il 118 con automedica, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Si tratta purtroppo del secondo incidente fatale in scooter negli ultimi giorni: venerdì un altro scooterista, di 51 anni, ha perso la vita in via dell'Istria. Notizia in aggiornamento.