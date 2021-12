“Ottantenne investita ad Aurisina su un attraversamento pericoloso, il Comune intervenga”

Gallery







"Una signora di 80 anni è stata investita ieri sull’attraversamento pedonale vicino alla paninoteca Bunker di Aurisina". Così segnala una residente della zona, che parla di “un attraversamento pericoloso dove anni fa una persona avrebbe addirittura perso la vita. Le strisce pedonali finiscono a ridosso di un muro, praticamente non c’è il marciapiede e manca anche l’illuminazione. Nonostante io abbia segnalato il problema al Comune più volte non è stato fatto ancora niente. La signora per fortuna non sarebbe in pericolo di vita ma l’impatto è stato così forte che si è sfondato il parabrezza dell’auto”.

Questa la replica del sindaco Daniela Pallotta: “Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto alla signora. Stiamo agendo per riqualificare la zona della piazza di Aurisina, bbiamo in previsione un progetto per l’illuminazione urbana pubblica oltre a un progetto di rifacimento della piazza. Ora aspettiamo il progetto esecutivo, che a fine gennaio sarà messo in gara. Finora abbiamo avuto problemi di autorizzazione paesaggistica e autorizzazioni per i sottoservizi.

“La gente deve imparare a non correre – continua il sindaco - ci stiamo attrezzando anche con gli autovelox per arginare il problema. Il nostro è un comune complicato perché attraversato da strade di grande percorrenza. Nel 2019, con un’ordinanza, ho eliminato tutto il traffico pesante, prima arrivavano mezzi anche sopra le 5 tonnellate, ora a i tir non passano più”.