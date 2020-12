Due ottantenni alla guida si scontrano a Duino

È successo intorno alle 12:15 di oggi, mercoledì 16 dicembre lungo la SR 14 all'altezza del cimitero a San Giovanni di Duino nel comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Duino una Toyota C-HR si è scontrata contro una Fiat Panda. Alla guida di entrambe le auto due ottantenni della zona, rimasti praticamente illesi. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente della Toyota in ospedale per accertamenti. I rilievi dell'incidente e la viabilità sono eseguiti dai Carabinieri di Duino