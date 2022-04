Strike di macchine in via Rossetti, conducente ubriaco e patente ritirata

Qualche sabato fa all'incrocio tra via Rossetti e via della Ginnastica a Trieste il conducente alla guida di un'automobile ha perso il controllo del mezzo e ha centrato 12 veicoli in sosta. La notizia è emersa solo nella mattinata di oggi 20 aprile. Protagonista della movimentata serata un uomo a cui è stata ritirata la patente per guida in stato d'ebbrezza. Il tasso alcolemico registrato dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, era risultato superiore a 1,5 grammi per litro di sangue (vale a dire più di tre volte il limite concesso).