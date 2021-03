Anziano investito da una moto in strada per Longera: è grave

Investito e ferito gravemente un anziano: il brutto incidente si è verificato oggi in strada per Longera intorno alle 11. Una moto procedeva in salita quando, all'altezza del civico 26 (vicino alla pizzeria La torre), ha travolto un uomo ultraottantenne, che attraversava la strada. Alla guida della moto, una Yamaha R1, un uomo di 28 anni con iniziali B. S. Il pedone è in condizioni serie, ha subito un grave trauma cranico ed è attualmente in coma. Sembrerebbe che l'uomo stesse attraversando la strada dalla pizzeria in direzione della rivendita tabacchi, e la Polizia locale sta effettuando i rilievi per capire se si trovasse fuori dalle strisce e di quanto. Sul posto anche gli operatori del 118 con ambulanza e utomedica. Ferito lievemente il conducente della moto ma il mezzo ha subito danni importanti. La strada è stata chiusa al traffico per un'ora. Notizia in aggiornamento.