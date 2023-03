Tragedia sfiorata in autostrada: perde il controllo dell'auto e carambola per 30 metri

Perde il controllo dell'auto, forse per un colpo di sonno, si schianta sul muro e carambola per 30 metri. E' successo nel pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, sul raccordo autostradale 13, al'altezza di Aurisina in direzione Venezia. Sfiorata la tragedia visti i gravi danni all'auto e l'esplosione dell'airbag ma l'uomo, un 56enne, avrebbe riportato contusioni multiple e non gravi. Sul posto l'ambulanza del 118 con automedica, la polstrada e i vigili del fuoco di Opicina. Il traffico è stato limitato a una corsia e ha subito rallentamenti.