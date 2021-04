Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail: 86enne all'ospedale

Pensionato centra il guard rail sulla Sr14 poco prima dell'incrocio con il Vallone in località San Giovanni di Duino nel comune di Duino Aurisina. E' successo intorno alle 17:00 di oggi, 22 aprile, Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina, l'86enne del posto ha perso il controllo della sua Renault Megane andando a collidere contro il guard rail. Immediatamente soccorso dal personale sanitario è stato trasportato all'ospedale di Monfalcone. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ed è sempre rimasto cosciente. Sul posto per coadiuvare la pattuglia del Radiomobile di Aurisina nei rilievi e nella viabilità due pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Miramare e di Aurisina.