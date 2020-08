Perde il controllo dello scooter a Opicina: due feriti di cui uno grave

Un brutto incidente si è verificato oggi, 29 agosto, a Opicina: un ragazzo e una ragazza sui vent'anni sono caduti da uno scooter di grossa cilindrata in località Villa Opicina all'altezza del civico 1228, in prossimità del canile Astad. Lei non ha riportato ferite serie, mentre il giovane uomo sarebbe in gravi condizioni e per lui è intervenuto l'elisoccorso da Udine. Sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118 oltre alla Polizia Locale. Sono in corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro ma sembra che il ragazzo sia stato colto da un malore mentre stava guidando, per poi perdere il controllo del mezzo. Notizia in aggiornamento.

