Perdono il controllo dell'auto: due incidenti in poche ore in viale Miramare e sul Carso

Due uscite autonome di strada con danni ai soli veicoli. Ieri sera è rimasta coinvolta un’autovettura in via di Monrupino e una questa mattina in viale Miramare. I rilievi sono stati effettuati rispettivamente dagli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina e della Questura. I mezzi sono stati rimossi da personale di ditte specializzate