Ubriaco, perde il controllo dell'auto e si schianta: una denuncia a Muggia

Due uscite di strada autonome nella giornata di ieri. Una di queste si è verificata in Carso, dove il conducente ha danneggiato un palo della luce. Nel corso delle sue attività, inoltre, la Polizia ha ritrovato e restituito al proprietario un mezzo rubato da tre giorni

La scorsa notte, inoltre, la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino del 1949. E’ stato protagonista di un incidente autonomo nel centro di Muggia. E’ intervenuta una pattuglia della locale Polizia Stradale che lo ha sottoposto all’alcoltest. L’uomo è risultato positivo ed è stato denunciato.

Ieri mattina si è verificata un’altra uscita autonoma lungo la strada provinciale del Carso. Il conducente ha danneggiato il veicolo, un palo della luce ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Sul posto per i rilievi una Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina.

Ieri mattina, infine, una Volante della Questura ha notato in via Grego una Fiat Punto con le chiavi inserite nel cruscotto. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il mezzo era stato rubato 3 giorni prima. E’ stato restituito in discreto stato alla legittima proprietaria.