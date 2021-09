Scontro tra furgone e scooter in piazza Goldoni, 45enne a Cattinara

L'uomo era in sella ad uno scooter di grossa cilindrata quando si è scontrato con un furgone. Sul posto il 118, la Polizia Locale e Polizia di Stato

Uno scooterista di 45 anni è stato portato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo essere rimasto vittima di un incidente in cui è rimasto coinvolto anche un furgone. All'origine del sinistro, la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale accorsa sul posto, ci sarebbe una mancata precedenza. Sul posto anche la Polizia di Stato (che transitava in quel momento). L'uomo ha riportato un forte trauma al torace ma le sue condizioni non sarebbero gravi.