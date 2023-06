Investita da una macchina mentre lavora, grave postina

TRIESTE - Sono gravi le condizioni di una portalettere triestina in servizio presso Poste Italiane che questa mattina poco dopo le 9 è rimasta vittima di un incidente avvenuto in via Carnaro, all'altezza del fondo materiali Zanutta. Secondo quanto si apprende, la donna si trovava in sella al suo scooter quando è stata centrata da una autovettura. Sul posto è giunta la polizia locale che ha rilevato il sinistro, oltre ai sanitari del 118 giunti in via Carnaro a bordo di una ambulanza e una automedica. L'impatto è stato violento, ma in un primo momento le condizioni della donna non sono apparse particolarmente gravi, tanto che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in codice giallo. Le sue condizioni sono peggiorate poco dopo. La portalettere è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.