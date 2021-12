Chevrolet si ribalta a Prosecco, a bordo tre ventenni

Una ventenne triestina ha perso il controllo della Chevrolet che stava guidando, ribaltandosi su via San Nazario, a Prosecco. A bordo altri due giovani che sono rimasti illesi. È successo intorno alle 18:30 di oggi, lunedì 6 dicembre poco prima dell'intersezione con Strada Vicentina. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Prosecco, impegnati nei rilievi del sinistro e nel regolare la viabilità.