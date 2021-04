Giovane donna investita e autobus tamponato: via Giulia in tilt

È successo poco dopo le nove di stamattina in via Giulia. Due gli incidenti a breve distanza di tempo. Sul posto la Polizia locale per viabilità e rilievi

Investimento questa mattina in via Giulia davanti al Giardino Pubblico, seguito a breve distanza di tempo dal tamponamento di un bus da parte di un altro furgoncino all'incrocio con via Gatteri. Disagi al traffico nell'importante arteria cittadina.

Per quanto riguarda l'investimento, secondo le prime testimonianze un furgoncino avrebbe investito una giovane donna, che è stata sbalzata per sette metri riportando un trauma cranico e contusioni varie. È stata poi portata a Cattinara dagli operatori del 118. L'impatto ha inoltre provocato una visibile ammaccatura al cofano del mezzo. Non si sa se si trovasse o meno sulle strisce, sono infatti in corso i rilievi della Polizia locale.

Nessun ferito, invece, nel tamponamento che ha visto un altro furgoncino urtare il paraurti posteriore di un bus della Trieste Trasporti.

Notizia in aggiornamento.