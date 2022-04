Giovane travolto ed ucciso a Portogruaro, alla guida un triestino di 56 anni

Un giovane di 26 anni, Ramadan Ramic, è morto in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Concordia Sagittaria nella tarda serata di martedì 19 aprile. Il ragazzo, in base ad una prima ricostruzione, era a piedi sulla statale Triestina, nel tratto fra Lison e Portogruaro, quando è stato travolto da un'automobile guidata, come riporta il giornalista Rosario Padovano, da un 56enne triestino. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo: gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

Il sinistro si è verificato tra mezzanotte e l'una. La vittima è di origine kosovara e residente con la famiglia nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Portogruaro, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'accaduto. L'automobile è stata messa sotto sequestro.