Resta gravissimo l'uomo investito in viale D'Annunzio

TRIESTE - Resta in gravissime condizioni l'uomo che è stato investito in viale D'Annunzio nella serata del 19 settembre. Il 48enne era stato investito da un'auto sulle strisce pedonali e si ritrova ora nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara, in prognosi riservata. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra viale D'Annunzio e via Padoan, e dopo l'impatto con l'auto l'uomo è stato proiettato per oltre dieci metri. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche ed è stato portato d'urgenza all'ospedale dagli operatori del 118.