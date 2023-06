Camion travolge scooter, fratello e sorella in gravi condizioni

Due giovani (fratello e sorella) sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di San Canzian d'Isonzo, indicativamente lungo la viabilità che da San Canzian d'Isonzo porta in via a Dobbia, lungo una strada di campagna. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Monfalcone), si sono scontrati uno scooter e un camion. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, lo scooter sarebbe stato travolto dal camion impegnato in una manovra in retromarcia.

I due ragazzi che viaggiano sullo scooter sono rimasti gravemente feriti. La ragazza ha riportato dei gravi traumi e ferite agli arti inferiori. Ha perso conoscenza ma è stata immediatamente ripresa grazie alle manovre dei sanitari del 118. Sul posto un'ambulanza da Monfalcone che ha portato il ragazzo all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico, ma è rimasto sempre cosciente. Sul luogo dell'incidente anche l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. La ragazza è stata trasportata all'ospedale di Udine in gravissime condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.